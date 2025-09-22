Basket serie B Nazionale Nella penultima amichevole San Giobbe Chiusi finisce ko
VL PESARO 97 UMANA CHIUSI 70 PESARO: Trucchetti 11, Bertini 15, Maretto 2, Reginato 5, Sakine 4, Tambone, 19, Virginio 16, Felder 5, Bucareiti 7, Miniotas 11, Fainke 2. Coach: Leka. CHIUSI: Chapelli 9, Raffaelli 13, Bertocco 14, Moreno 3, Natale 8, Candotto, Lorenzetti 6, Petrucci 4, Baccetti 1, Rasio 12. Coach: Zanco. Arbitri: Antimiani, Menicali, Uncini. Parziali: 27-24, 57-34, 81-54. PESARO – Il penultimo test match della lunga preseason dell’Umana Chiusi si chiude con un 97-70 a Sanigallia per mano della Victoria Libertas Pesaro, squadra di A2. Eppure, in apertura di partita, era stata la San Giobbe a mettere il naso avanti con Bertocco e Lorenzetti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
