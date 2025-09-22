Basket serie A2 Libertas Livorno - Sella Cento 68-77 Diana | Giocato al di sotto delle nostre potenzialità

Il debutto in campionato sulla panchina della sua Libertas coach Andrea Diana probabilmente se lo aspettava diverso e con un altro risultato. Invece è arrivata una sconfitta figlia di un terzo quarto giocato troppo sottotono e dei tanti, troppi canestri sbagliati specialmente dalla linea dei tre. 🔗 Leggi su Livornotoday.it