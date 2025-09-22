Basket l’Olimpia Milano annuncia l’arrivo di Totè
La Pallacanestro Olimpia Milano ha ufficializzato l’ingaggio di Leonardo Totè, centro di 2.11 nato a Negrar (Verona) l’8 luglio 1997, reduce dall’ultima stagione a Napoli. Il club meneghino ha annunciato un accordo pluriennale con il giocatore, che va a rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Messina. Per Totè, si tratta di una tappa fondamentale della carriera, come lui stesso ha dichiarato: “Sono felice, orgoglioso e onorato di entrare a far parte di un club prestigioso e titolato come l’Olimpia Milano. Per me è come un sogno che si avvera”. La carriera di Totè è iniziata nelle giovanili della Scaligera Verona, per poi proseguire con la Reyer Venezia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: basket - olimpia
Basket: Eurolega ed EuroCup, ecco i calendari di Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia e Trento
Blu Basket, il nuovo preparatore atletico arriva dall’Olimpia Milano: ecco Giustino Danesi
Basket: Vlatko Cancar nuovo acquisto di peso dell’Olimpia Milano
Il presidente Giani alla Festa dello Sport a Olimpia Legnaia Basket Firenze - facebook.com Vai su Facebook
Con l'Olimpia Milano Stefano Tonut sarà uno dei protagonisti della Frecciarossa Supercoppa 2025 Su sito e app LBA è disponibile la puntata di Basketball & Conversations con Gianluca Basile https://bit.ly/BCTonut #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
L'Olimpia Milano annuncia il ritorno di Poeta - L'Olimpia ha annunciato il suo ritorno nello staff tecnico: avrà il ruolo di primo assistente nel gruppo di lavoro di Ettore Messina. Segnala corrieredellosport.it
Basket semifinali play off: Bologna contro Milano, Trapani con Brescia. Orari e dove vedere in tv - Tutto in diretta su Dazn, Eurosport 2 e Dazn, il canale in chiaro del digitale terrestre. Riporta ilmessaggero.it