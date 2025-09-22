Basket l’Olimpia Milano annuncia l’arrivo di Totè

La Pallacanestro Olimpia Milano ha ufficializzato l’ingaggio di Leonardo Totè, centro di 2.11 nato a Negrar (Verona) l’8 luglio 1997, reduce dall’ultima stagione a Napoli. Il club meneghino ha annunciato un accordo pluriennale con il giocatore, che va a rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Messina. Per Totè, si tratta di una tappa fondamentale della carriera, come lui stesso ha dichiarato: “Sono felice, orgoglioso e onorato di entrare a far parte di un club prestigioso e titolato come l’Olimpia Milano. Per me è come un sogno che si avvera”. La carriera di Totè è iniziata nelle giovanili della Scaligera Verona, per poi proseguire con la Reyer Venezia. 🔗 Leggi su Oasport.it

