Basket Chus Mateo è il nuovo ct della Spagna
Dopo gli Europei di basket 2025, chiusi con molto anticipo con l’eliminazione arrivata già nella prima fase del torneo, la Spagna del basket cambia ufficialmente il suo capoallenatore: da Sergio Scariolo, che aveva comunicato già da qualche settimana il suo addio, si passa a Chus Mateo. L’ex tecnico del Real Madrid, 56 anni, si scambia di fatto la panchina con “Don Sergio” avendo vinto la concorrenza di altri candidati per la guida della “Roja”: da Pablo Laso a Jaume Ponsarnau passando per Xavi Pascual. Chus Mateo debutterà sulla panchina della Spagna già nel prossimo mese di novembre, in occasione delle qualificazioni che portano ai Mondiali di Qatar 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it
