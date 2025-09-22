Le Mura Spring 72 CMB Valdarno 34 LE MURA SPRING: Capodagli 13, Dianda 9, Ceccarini 11, Morettini 3, Geremei 2, Evangelista 6, Chiti 8, Maffei, Michelotti 4, Papa 2, Bona 14. All.: Pistolesi. CMB VALDARNO: Tartaglia 6, Sabatini, Bizzarri 1, Sontsa 14, Sposato 6, Campagnano 5, Torrini, Solazzo, Morandini, Trapani, Innocenti, Baggiani 2. All.: Piccioli. Arbitri: Barbanti di Livorno e Marini di Pisa. Note: parziali 19-9, 36-22, 53-28. LUCCA - Arriva la qualificazione alla "final four" di Coppa Toscana per Le Mura Spring che batte Cmb Valdarno in un match sempre condotto dalle padrone di casa. Partono subito forti le biancorosse con Capodagli da tre su assist di Maffei, Bona da sotto, ancora Capodagli in torsione sotto la plancia con fallo; e Ceccarini che ruba palla su rimessa avversaria e segna in terzo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket - "B" femminile. Le Mura alle finali di coppa