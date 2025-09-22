Baselitz e Fontana per inaugurare la galleria Ropac a Milano

Quotidiano.net | 22 set 2025

Milano, 22 set. (askanews) - La galleria Thaddaeus Ropac apre a Milano e inaugura il proprio spazio a Palazzo Belgioioso con una mostra che vuole essere anche un dialogo intellettuale tra due grandi artisti come Georg Baselitz e Lucio Fontana, L'esposizione si intitola "L'aurora viene" e presenta dipinti e sculture realizzati da Baselitz nell'ultimo decennio, accanto a lavori di Fontana datati dagli anni Trenta agli anni Sessanta. Con anche l'idea di essere un omaggio a Milano. "Abbiamo avuto un grandissimo supporto da parte della città - ha detto Elena Bonanno, amministratore delegato di Thaddaeus Ropac Milano - dei grandissimi prestiti e non sarebbe stato possibile senza l'appoggio e l'aiuto della Fondazione Lucio Fontana a cui voglio veramente ringraziare di cuore e a tutto un team che ha creduto in questo progetto". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

