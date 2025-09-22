Baseball | l’Italia stacca il pass per gli ottavi agli Europei Poche sorprese nel day-3

Va in archivio la terza giornata di competizioni ai Campionati Europei 2025 di baseball, rassegna che oggi ha visto concludersi la prima fase dedicata al Round Robin. Da mercoledì 24 settembre cominceranno invece gli ottavi di finale in quel di Rotterdam, città che ha ospitato i primi due raggruppamenti (mentre gli altri due sono andati in scena a Novara ed Antewerp). La notizia più importante la conosciamo: malgrado un inizio un po’ stentato, la Nazionale italiana ha battuto per 4-9 la Grecia, piazzandosi così in testa al raggruppamento C. Molto bene anche la Svizzera, squadra che ha battuto la Lituania per 5-13 piazzandosi così al secondo posto dietro gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it

