Baseball l’Italia si spaventa in avvio poi supera la Grecia in rimonta e avanza agli ottavi degli Europei

Oasport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una bella reazione. La Nazionale italiana di baseball fatica nelle prime battute ma poi supera senza problemi la Grecia per 4-9, firma il terzo successo consecutivo ai Campionati Europei 2025  e accede senza sconfitte agli ottavi di finale. Il tutto dopo una giornata molto complicata in quel di Novara (città che ospita i match del gruppo C) rallentata da una pioggia che ha ritardato non poco il tabellino di marcia. Complicatissimo l’inizio degli uomini di Francisco Cervillo, i quali hanno subito un primo punto nell’inning inaugurale con un fuoricampo, preludio di altri tre sigilli messi a referto nel secondo turno, arrivati grazie ad un doppio a destra di Maestrales Peter Gus e con un doppio a sinistra di Caras. 🔗 Leggi su Oasport.it

baseball l8217italia si spaventa in avvio poi supera la grecia in rimonta e avanza agli ottavi degli europei

© Oasport.it - Baseball, l’Italia si spaventa in avvio, poi supera la Grecia in rimonta e avanza agli ottavi degli Europei

In questa notizia si parla di: baseball - italia

Baseball, i convocati dell’Italia per gli Europei Under 23

Giacomino Lasarcina: “L’Italia mi accolto, ho scoperto il baseball in ospedale. Sogno Los Angeles 2028”

Giaconino Lasarcina: “L’Italia mi accolto, ho scoperto il baseball in ospedale. Sogno Los Angeles 2028”

Cerca Video su questo argomento: Baseball L8217italia Spaventa Avvio