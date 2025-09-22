Baseball l’Italia si spaventa in avvio poi supera la Grecia in rimonta e avanza agli ottavi degli Europei

Una bella reazione. La Nazionale italiana di baseball fatica nelle prime battute ma poi supera senza problemi la Grecia per 4-9, firma il terzo successo consecutivo ai Campionati Europei 2025 e accede senza sconfitte agli ottavi di finale. Il tutto dopo una giornata molto complicata in quel di Novara (città che ospita i match del gruppo C) rallentata da una pioggia che ha ritardato non poco il tabellino di marcia. Complicatissimo l’inizio degli uomini di Francisco Cervillo, i quali hanno subito un primo punto nell’inning inaugurale con un fuoricampo, preludio di altri tre sigilli messi a referto nel secondo turno, arrivati grazie ad un doppio a destra di Maestrales Peter Gus e con un doppio a sinistra di Caras. 🔗 Leggi su Oasport.it

