Base jumper muore in Trentino | si era lanciato dalla vetta del monte Mezza

Il base jumper di 43 anni Giacomo Zamparo, originario di Gorizia ma residente ad Ala (Trento), è morto nella tarda mattinata del 21 settembre dopo essersi lanciato dalla vetta del monte Mezza, sopra Ospedaletto, in provincia di Trento. L’incidente ha mobilitato un’imponente operazione di ricerca e recupero, conclusa con il ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo. Secondo le ricostruzioni, Zamparo era salito sulla cima del monte assieme alla compagna, che lo aveva seguito fino a circa 300 metri dal punto di decollo. Il base jumper doveva atterrare nella piazzola di Ospedaletto, ma la compagna non lo ha visto arrivare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

