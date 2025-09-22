Baroni e Ienna vanno a segno Il Castelnuovo finalmente sorride
CASTELNUOVO 2 RIESE 1 CASTELNUOVO: Ripesi, Coviello (62’ Gilioli), Fontanesi, Le Guern, Baroni, Reggiani (78’ Manini), Bellei Ponzi, Paltrinieri, Carbone (74’ Fugallo, 83’ Baffo), Bellentani (62’ Veneri), Ienna. A disp: Shehi, Cavani, Copertino, Mazzoli. All: Casagrandi. RIESE: Codeluppi, Pirondi (73’ Fall), Cuoghi, Teocoli, Bonora, Marastoni, Canalini (57’ Valenti), Incerti, Fontanesi, Mazzoli, Prandi. A disp: Benati, Carra, Barbieri, Mussini, Di Stasio, Iemmi, Leonardi). All. Pavesi. Arbitro: De Luca di Piacenza Reti: 36’ Baroni, 53’ Ienna, 87’ Fall Note: ammoniti Reggiani, Incerti, Fall Con due gol di Baroni e Ienna il Castelnuovo trova il primo successo battendo la Riese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
