Bari | manifestazione per Gaza Sciopero e cortei in tutta Italia

Nella foto, il molo San Nicola va riempiendosi per il corteo. Bari e altre città della Puglia sono fra le tante in tutta Italia in cui oggi si svolgono manifestazioni di solidarietà con la popolazione della Palestina. È anche in corso uno sciopero nazionale indetto da sindacati di base. L'articolo Bari: manifestazione per Gaza Sciopero e cortei in tutta Italia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Bari: manifestazione per Gaza Sciopero e cortei in tutta Italia

Manifestazione per la Global Sumud Flotilla a Bari: "Sostegno per i palestinesi"

Manifestazione per la Global Sumud Flotilla a Bari: momenti di tensione davanti al consolato israeliano

In piazza per la Palestina, anche a Bari la manifestazione: "Non possiamo restare in silenzio"

Sciopero dei precari della giustizia, da Foggia un pullman per la manifestazione regionale di Bari - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Presidio organizzato dall'Usb: blocchi al varco del porto di Livorno; Bari si ferma per Gaza, sciopero e corteo. In piazza anche a Lecce e Taranto; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.

Bari si ferma per Gaza, sciopero e corteo. In piazza anche a Lecce e Taranto - In città si parte alle 9,30 dal molo San Nicola: “Blocchiamo tutto” lo slogan per la convocazione nazionale lanciata da Usb. Riporta msn.com

In corso in tutta Italia lo sciopero per Gaza - E' in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. Lo riporta ansa.it