Bari e le sue leggende | la Malombra e la morta Befanì

Bari e le sue Leggende: La Malombra e la Morta Befanì Domenica 28 – ore 18.30Un percorso tra mistero e suggestione, dove storia e teatro si intrecciano nelle strade del centro antico.Scopriremo edicole votive, maschere apotropaiche, antichi simboli e i racconti legati alla “Malombra” e alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - leggende

“Morte Befanì e la capa del turco: leggende oscure di Bari”

Bari e le sue leggende: la malombra e la morta Befanì

Da Bari a Trani, un morso di tradizione autentica! Il Panzerotto Braciola è la novità che unisce due leggende pugliesi: la croccantezza del panzerotto il cuore della vera braciola barese: involtino di manzo 100% con pecorino, aglio e prezzemolo, cotto ne - facebook.com Vai su Facebook

Bari e le sue leggende: la Malombra e la morta Befanì; Nella notte di Molfetta si aggira un'oscura presenza; Bari e le sue leggende: la Malombra e la morta Befanì.