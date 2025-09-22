Barcellona in ansia | infortunio per Fermín López nella vittoria contro il Getafe
in campionato. Le ultimissime notizie Il Barcellona vive ore di preoccupazione per le condizioni fisiche di Fermín López, centrocampista spagnolo classe 2003, protagonista di una stagione in crescita sotto la guida di Hansi Flick. Subentrato al 60’ nella sfida di Liga contro il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dumfries Inter, nerazzurri in ansia? La situazione per l’esterno, occhio al Barcellona
Italia, ansia per Tonali: infortunio alla spalla nella sfida con il Liverpool - Nella sfida di ieri sera, 25 agosto, tra Newcastle e Liverpool, il centrocampista dei Magpies è stato costretto al cambio per infortunio. Secondo sportmediaset.mediaset.it
Barcellona: infortunio per Dembelé VIDEO - L'esterno francese ha chiesto il cambio al minuto 25 della gara contro il Getafe dopo essersi toccato i flessori della coscia ... Lo riporta calciomercato.com