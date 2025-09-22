Barbata tremendo frontale tra camion e furgone | quattro feriti
Barbata. Un tremendo scontro frontale tra un camion ed un furgone si è verificato nella mattina di lunedì 22 settembre intorno alle 7.30 sulla variante di Barbata. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute massivamente sul posto insieme ai vigli del fuoco, data la gravità della situazione. I feriti risultano essere quattro uomini, di 27, 30, 55 e 57 anni. Tre di loro erano a bordo del furgone, uno guidava il camion. Sono stati tutti trasportati in ospedale in codice giallo, media gravità, tra Bergamo (Gavazzeni e Papa Giovanni XXIII) e Poliambulanza di Brescia, dove sono arrivati tra le 9 e le 9. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
