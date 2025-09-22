Tempo di lettura: < 1 minuto Guardia Sanframondi festeggia una sua concittadina: Barbara, originaria della cittadina sannita, questa sera è stata protagonista a La Ruota della Fortuna, il celebre game show televisivo che sta appassionando milioni di spettatori. Con grande prontezza e un pizzico di fortuna, Barbara è riuscita a portarsi a casa la considerevole somma di 30.500 euro, frutto di una gara condotta con entusiasmo e lucidità. Il rammarico, però, non è mancato: nell’ultima manche, la tanto attesa “Ruota delle Meraviglie”, la concorrente beneventana ha visto sfumare la possibilità di incrementare ulteriormente la vincita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Barbara protagonista a ‘La Ruota della Fortuna’: ecco quanto ha vinto la concorrente sannita