Bando ‘Strade in gioco’ | domande entro il 21 ottobre 2025 per città a misura di bambini e adolescenti

Scuolalink.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Restituire le città ai bambini e agli adolescenti è la sfida lanciata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il bandoStrade in Gioco. Spazi sicuri di incontro e gioco libero in città”. Il progetto si ispira alle play streets internazionali e nasce dall’esigenza di contrastare l’eccesso di tempo trascorso online, favorendo esperienze di socialità . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bando - strade

Messa in sicurezza di strade e ponti. Bando ministeriale, otto opere in lizza

Strade chiuse al traffico per far giocare i bimbi, al via un bando destinato anche a 4 Comuni del Palermitano

Bando 'strade vive', più tempo per la presentazione delle domande: scadenza prorogata

Bando guide turistiche, boom di domande. Ecco cosa sapere e quando scade - Il bando con tutte le regole per partecipare all’esame di abilitazione è stato pubblicato martedì scorso. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Bando 8216strade Gioco8217 Domande