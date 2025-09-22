Bando ‘Strade in gioco’ | domande entro il 21 ottobre 2025 per città a misura di bambini e adolescenti
Restituire le città ai bambini e agli adolescenti è la sfida lanciata dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza con il bando “Strade in Gioco. Spazi sicuri di incontro e gioco libero in città”. Il progetto si ispira alle play streets internazionali e nasce dall’esigenza di contrastare l’eccesso di tempo trascorso online, favorendo esperienze di socialità . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
