Bancarotta fraudolenta | a processo imprenditore di Porto Empedocle

Imprenditore di Porto Empedocle a processo per bancarotta fraudolenta. Gaspare Carapezza, titolare di una ditta individuale operante nel settore dei metalli, si sarebbe appropriato di beni aziendali e avrebbe fatto sparire le scritture contabili della sua attività.Questa mattina, davanti al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Bergamo, bancarotta fraudolenta: sequestrati 50 milioni a due fratelli imprenditori

Bancarotta fraudolenta: sequestrate quote societarie per 50 milioni a due imprenditori bergamaschi

Cesare Pambianchi ex presidente Confcommercio Roma condannato a 8 anni di carcere per bancarotta fraudolenta

Bancarotta fraudolenta per distrazione e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Bancarotta fraudolenta: buco da otto milioni e sequestro da 500mila euro per una ditta in subappalto a Fincantieri

Regionali, tre “impresentabili” nelle liste di Lega, Forza Italia e Udc: sono a processo per bancarotta fraudolenta - Tre candidati di Lega, Forza Italia e Udc nelle Marche e Valle d'Aosta sono a processo per bancarotta fraudolenta ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Bancarotta Ferrero, indagato il curatore fallimentare: il Tribunale dispone l’accompagnamento coattivo - PAOLA – Nuovo capitolo nel processo per bancarotta e altri reati societari che vede coinvolto l’ex patron della Sampdoria Massimo Ferrero. Riporta ilovepalermocalcio.com