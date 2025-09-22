Bambino di 9 anni investito all’uscita da scuola nel centro storico di Vibo Valentia | in ospedale con frattura alla gamba
Momenti di paura nel centro storico di Vibo Valentia, dove un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto poco dopo l’uscita da scuola. L’incidente si è verificato nei pressi della sede centrale delle Poste, una zona particolarmente trafficata nelle ore di entrata e uscita degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: bambino - anni
È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli
Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli
Haiti, rapiti una missionaria e un bambino disabile di 3 anni
Il bambino di 7 anni caduto dalla scuola di Genova è ricoverato ancora in gravi condizioni. Il piccolo sarebbe rimasto solo nonostante avesse bisogni educativi speciali. Non è chiaro chi, in quel momento, avrebbe dovuto occuparsi del bimbo. - facebook.com Vai su Facebook
Bambino di 9 anni investito all’uscita da scuola nel centro storico di Vibo Valentia: in ospedale con frattura alla gamba; Incidente nel centro di Vibo, bambino di 9 anni investito da un’auto; Esce da scuola e viene investito da un’auto a Vibo, ferito bimbo di 9 anni.
Incidente nel centro di Vibo, bambino di 9 anni investito da un’auto - L’incidente è avvenuto in via Enrico Gagliardi, nei pressi della sede centrale delle Poste, una strada p ... Scrive corrieredellacalabria.it
Paura all’uscita di scuola: bimbo di 9 anni investito da un’auto e operato d’urgenza - L'episodio a Vibo Valentia dove le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento ... Riporta quicosenza.it