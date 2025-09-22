Bambino di 9 anni investito all’uscita da scuola nel centro storico di Vibo Valentia | in ospedale con frattura alla gamba

Orizzontescuola.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura nel centro storico di Vibo Valentia, dove un bambino di 9 anni è stato investito da un’auto poco dopo l’uscita da scuola. L’incidente si è verificato nei pressi della sede centrale delle Poste, una zona particolarmente trafficata nelle ore di entrata e uscita degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bambino - anni

È morto il bambino di 7 anni ritrovato dal padre senza sensi nell’acqua park di Gallipoli

Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli

Haiti, rapiti una missionaria e un bambino disabile di 3 anni

Bambino di 9 anni investito all’uscita da scuola nel centro storico di Vibo Valentia: in ospedale con frattura alla gamba; Incidente nel centro di Vibo, bambino di 9 anni investito da un’auto; Esce da scuola e viene investito da un’auto a Vibo, ferito bimbo di 9 anni.

bambino 9 anni investitoIncidente nel centro di Vibo, bambino di 9 anni investito da un’auto - L’incidente è avvenuto in via Enrico Gagliardi, nei pressi della sede centrale delle Poste, una strada p ... Scrive corrieredellacalabria.it

bambino 9 anni investitoPaura all’uscita di scuola: bimbo di 9 anni investito da un’auto e operato d’urgenza - L'episodio a Vibo Valentia dove le forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento ... Riporta quicosenza.it

Cerca Video su questo argomento: Bambino 9 Anni Investito