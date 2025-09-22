Bambino di 6 anni annegato in piscina a Padova | condannati genitori e bagnina

Condannati a quattro mesi di reclusione i genitori del piccolo Christian Menin e la bagnina della piscina di San Pietro in Gu, in provincia di Padova dove il piccolo, che aveva sei anni, è morto annegato. La decisione del tribunale di Padova per i fatti avvenuti il 9 agosto 2021. Cinque persone erano state rinviate a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. Oltre ai due genitori, Emanuele Menin e Lisa Toniato di Limena, e la bagnina Maya Serraglio erano coinvolti nel caso anche il direttore-coordinatore degli assistenti bagnanti Diego Poletto e e la responsabile della struttura Michela Campana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bambino di 6 anni annegato in piscina a Padova: condannati genitori e bagnina

Christian Menin annega in piscina a 6 anni, genitori e bagnina condannati a 4 mesi: «Il piccolo lasciato solo vicino alla vasca non sapeva nuotare»

il tribunale di Padova ha inflitto 4 mesi di reclusione (pena sospesa) ai genitori del piccolo Christian Menin e all'assistente bagnina