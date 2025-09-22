Bambino cade da finestra a scuola il padre accusa | ‘Mio figlio abbandonato’

Un bambino di 7 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Gaslini di Genova dopo essere caduto dal secondo piano della sua scuola. Il padre denuncia una mancata sorveglianza e chiede giustizia, mentre Procura e Ministero hanno avviato indagini e ispezioni per chiarire dinamica e responsabilità. Il racconto del padre e il dramma dell’incidente a . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Novi Velia, cade dalla bici e si ferisce al volto: grave un bambino di 10 anni trasportato all’ospedale di Napoli

Bolzano, bambino di 3 anni cade dalla finestra al terzo piano: è grave

Bambino di 3 anni cade dal terzo piano, è gravissimo: «È salito sul termosifone ed è volato dalla finestra». Passanti disperati

