?Bambino autistico di 7 anni precipitato a scuola la rabbia del papà | Mio figlio è stato abbandonato Doveva essere guardato invece è caduto da tre metri
«Mio figlio è stato abbandonato». È un?accusa durissima quella lanciata da Mohamed, padre del bambino di sette anni ricoverato in gravissime condizioni. 🔗 Leggi su Leggo.it
Bimbo 7 anni caduto dalla finestra della scuola: insegnante assente per malattia - La Procura di Genova ha affidato agli investigatori della Squadra Mobile le indagini sul caso del bambino di 7 anni, caduto stamane dalla finestra della scuola elementare De ... Segnala ligurianotizie.it