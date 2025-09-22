Ballo all’ultimo sangue film Tv8. Ballo all’ultimo sangue film Tv8 del 2021 diretto da Lindsay Hartley. Alcune ragazze che frequentano una scuola privata entrano in competizione per partecipare a un concorso. Ma la rivalità sfocia in tragedia. Questa, in breve, è la storia Deadly Debutant con protagoniste Anna Phillips e Sophia Wilson, interpretate rispettivamente dalle attrici Angelina Boris e Natalia De Mendoza. La pellicola riprende il genere di Una cheerleader in pericolo.. A seguire, la trama di Ballo all’ultimo sangue e la spiegazione finale del film. Ballo all’ultimo sangue trama completa. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

© Spettacoloitaliano.it - Ballo all’ultimo sangue Tv8: trama e finale spiegazione del film 2021