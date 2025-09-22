Ballo all’ultimo sangue Tv8 | trama e finale spiegazione del film 2021
Ballo all’ultimo sangue film Tv8. Ballo all’ultimo sangue film Tv8 del 2021 diretto da Lindsay Hartley. Alcune ragazze che frequentano una scuola privata entrano in competizione per partecipare a un concorso. Ma la rivalità sfocia in tragedia. Questa, in breve, è la storia Deadly Debutant con protagoniste Anna Phillips e Sophia Wilson, interpretate rispettivamente dalle attrici Angelina Boris e Natalia De Mendoza. La pellicola riprende il genere di Una cheerleader in pericolo.. A seguire, la trama di Ballo all’ultimo sangue e la spiegazione finale del film. Ballo all’ultimo sangue trama completa. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it
