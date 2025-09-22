Le produzioni seriali basate sui personaggi creati da Michael Connelly continuano a conquistare il pubblico e la critica, consolidando la posizione di Prime Video come piattaforma leader nel genere crime. Dopo il grande successo della serie Bosch, ora si afferma con forza Ballard, un nuovo titolo che, grazie alla sua qualità e al fascino della protagonista, sta già dimostrando di poter superare le aspettative. Questo approfondimento analizza gli aspetti principali di questa serie, evidenziando i motivi del suo crescente consenso. bosch è una delle serie più iconiche di prime video, ma ballard sta già superandola. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Ballard: il successo di prime video dopo bosch