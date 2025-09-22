Bali? No grazie | la storia della sposa abbandonata prima della Luna di miele e il motivo è assurdo

Disavventura ai limiti dell’assurdo per una coppia di sposi novelli in Luna di miele. Anzi, no. Lui, 28 anni, si rifiuta di pagare il biglietto aereo per Bali della moglie, anche lei 28enne, perché non ha risparmiato abbastanza soldi. E la storia, condivisa dall’uomo su Reddit, ha scatenato un’ondata di commenti e reazioni contrastanti. La coppia, sposata da sei mesi, guadagna stipendi simili, ma ha approcci diversi alla gestione del denaro. Dopo aver coperto le spese domestiche e gli investimenti, il denaro rimanente è destinato all’uso individuale. Mentre lui mette da parte circa 1500 dollari al mese, lei tende a spendere i suoi soldi in acquisti online considerati “non necessari” dal marito. 🔗 Leggi su Cultweb.it

