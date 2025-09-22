Balene recensione fiction Rai | perché con Veronica Pivetti e Carla Signoris c’è il vero significato di Amiche per Sempre
Balene recensione fiction Rai con Veronica Pivetti e Carla Signoris. Balene amiche per sempre ha inaugurato la stagione delle fiction Rai di autunno 2025. Una storia al femminile con protagoniste Veronica Pivetti, al suo ritorno in tv dopo 14 anni di assenza, e Carla Signoris. Una dramedy a tutti gli effetti. Ma cosa ne pensiamo? Ecco la recensione di Balene fiction Rai diretta da Alessandro Casale e tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Gardiello. Di cosa parla Balene fiction Rai. Veronica Pivetti (Evelina) e Carla Signoris (Milla) sono le protagoniste di “Balene”, un dramedy brillante e originale in cui due amiche scelgono di fare dei loro sessant’anni un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Balene – Amiche per sempre, recensione: un dramedy al femminile che funziona
Balene – Amiche per sempre, recensione prima puntata: mistero e commedia con Veronica Pivetti e Carla Signoris
