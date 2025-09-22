Balene anticipazioni seconda puntata del 28 settembre | Evelina scopre che Adriana aveva litigato prima della morte

Le anticipazioni della seconda puntata di Balene - Amiche per sempre in onda domenica 28 settembre alle ore 21:30 su Rai1. La trama dei nuovi episodi della serie tv con Veronica Pivetti e Carla Signoris: Evelina e Milla indagheranno sulle ultime ore di vita di Adriana e scopriranno che l'amica aveva avuto una brutta lite. Poi, la confessione di Fosco e il segreto che incombe sul pastificio di Milla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

