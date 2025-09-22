Valgoglio. Mentre in città proliferano case vacanze a prezzi spesso proibitivi e sulle Orobie spuntano cinque stelle e alberghi di lusso in quota, tra la Val Brembana e la Val Seriana ancora resiste un vibrante esempio di ricettività sociale. La Baita Cernello, ai piedi dei monti Cabianca e Madonnino, da quasi cinquant’anni accoglie escursionisti di passaggio tra vallate o gruppi di giovani appassionati della montagna. Prima di tutto, un po’ di storia. Esattamente come avvenne per l’Aviasco, il Nero, lo Zuccotto e i due Campelli, anche il lago Cernello negli anni Venti venne sbarrato da una diga per raccogliere le acque provenienti dal versante sud-est del monte Madonnino e farle confluire alla centrale idroelettrica di Aviasco, vicino al centro abitato di Valgoglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Baita Cernello, da quasi cinquant’anni modello di ricettività sociale: “Un luogo astratto dove il tempo si ferma”