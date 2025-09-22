B-CAD 2025 chiude con oltre 36.000 presenze | Roma capitale del dialogo internazionale su edilizia architettura e design

Romatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 36.000 presenze in tre giorni hanno sancito il successo dell’edizione 2025 di B-CAD Roma, la manifestazione internazionale di edilizia, architettura e design ospitata dal 19 al 21 settembre al Roma Convention Center La Nuvola e promossa da Edilsocialnetwork. Numeri che confermano la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiude - oltre

'Frazioni per tutti', l'edizione 2025 si chiude con oltre 5.800 partecipanti: "Grande successo"

Si chiude l’anno scolastico, in vacanza gli oltre 17mila studenti cesenati

Sole 24 Ore, si chiude l’opa: Zenit oltre il 95 per cento del capitale

B-CAD, fiera internazionale di edilizia, architettura e design alla Nuvola; Roma Convention Center “La Nuvola” ospiterà B-CAD Roma 2025; Analisi Tecnica: EUR/CAD del 21/09/2025.

b cad 2025 chiudeA “La Nuvola” di Roma il B-CAD 2025 - CAD Roma 2025, la manifestazione internazionale che porta a Roma i protagonisti dell’edilizia, de ... Segnala askanews.it

B-CAD 2025: a Roma il Futuro di Edilizia, Architettura e Design - CAD, la fiera internazionale dedicata all'edilizia, all'architettura e al design, ospitata nell'iconico Roma Convention Centre La ... Da quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: B Cad 2025 Chiude