B-CAD 2025 chiude con oltre 36.000 presenze | Roma capitale del dialogo internazionale su edilizia architettura e design
Oltre 36.000 presenze in tre giorni hanno sancito il successo dell’edizione 2025 di B-CAD Roma, la manifestazione internazionale di edilizia, architettura e design ospitata dal 19 al 21 settembre al Roma Convention Center La Nuvola e promossa da Edilsocialnetwork. Numeri che confermano la. 🔗 Leggi su Romatoday.it
