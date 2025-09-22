Azione Lombardia a Colico per il Manifesto della Lombardia di domani

Sabato 27 settembre, dalle ore 10, Azione Lombardia organizza a Colico "Direzione Futuro: un Manifesto per la Lombardia".Un gruppo di giovani selezionati da tutta la Lombardia si troveranno al Forte Montecchio Nord per scrivere un manifesto per la Lombardia di domani, su quattro grandi temi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

