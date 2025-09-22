Azione Lombardia a Colico per il Manifesto della Lombardia di domani

Leccotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 27 settembre, dalle ore 10, Azione Lombardia organizza a Colico "Direzione Futuro: un Manifesto per la Lombardia".Un gruppo di giovani selezionati da tutta la Lombardia si troveranno al Forte Montecchio Nord per scrivere un manifesto per la Lombardia di domani, su quattro grandi temi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: azione - lombardia

Azione Lombardia a Colico per il "Manifesto della Lombardia di domani"

Direzione futuro: Azione a Colico per scrivere il Manifesto della Lombardia; “DIREZIONE FUTURO”, MANIFESTO DI AZIONE PER LA LOMBARDIA. E SU COLICO…; Azione: la nuova segreteria regionale prende forma.

azione lombardia colico manifesto“DIREZIONE FUTURO”, DA AZIONE MANIFESTO PER LA LOMBARDIA. E SU COLICO… - COLICO – Sabato 27 settembre, dalle 10, Azione Lombardia organizza a Colico “ Direzione Futuro: un Manifesto per la Lombardia ”. Da lecconews.news

Azione, Calenda confermato segretario. Per Pastorella "risultato straordinario" in Lombardia - La Commissione Congressuale di Azione, verificati i risultati delle votazioni nel congresso di Azione, ha proclamato l'elezione a segretario nazionale di Carlo Calenda con l'85,8% dei voti, mentre ... Lo riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Azione Lombardia Colico Manifesto