Aveva un teschio e delle ossa umane in valigia diceva che erano per dei rituali | la scoperta choc alla dogana in aeroporto
Un carico tanto macabro quanto inaspettato, giustificato con una motivazione a dir poco surreale. Un uomo, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato fermato questa settimana dagli agenti della dogana all’Aeroporto Internazionale di Tampa, in Florida, dopo che nel suo bagaglio sono stati scoperti quelli che sono stati descritti come “resti umani”. Tutto è iniziato come un controllo di routine. Il passeggero aveva dichiarato di trasportare solo dieci sigari. Ma un’ispezione più approfondita del suo bagaglio da parte degli specialisti agricoli della US Customs and Border Protection (CBP) ha rivelato un contenuto ben diverso: piante proibite, altri sigari non dichiarati e, soprattutto, un borsone con un foglio di alluminio stropicciato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
