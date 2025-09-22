Avengers risolve l’errore dei film degli X-Men con costumi fedeli ai fumetti

22 set 2025

Il prossimo film degli Avengers, intitolato “Doomsday”, rappresenta un importante passo avanti nel consolidamento dell’universo cinematografico Marvel. Con una data di uscita prevista per il 18 dicembre 2026, la pellicola si distingue per l’inclusione di personaggi provenienti dall’universo degli X-Men, segnando una svolta significativa dopo oltre venticinque anni di assenza di questa franchise all’interno del Marvel Cinematic Universe (MCU). Questa operazione mira a correggere un errore storico e a integrare in modo più coerente le diverse linee narrative. l’utilizzo degli x-men in avengers: doomsday. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

