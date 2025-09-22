Avengers | Doomsday | un’immagine rivela in anteprima i costumi dei personaggi Marvel
Avengers: Doomsday, la cui uscita è prevista per dicembre 2026, ha terminato le riprese all’inizio di questa settimana. Il film segnerà l’inizio della fine della Saga del Multiverso dell’universo cinematografico Marvel. Di conseguenza, unirà il cast dei film MCU con quello della vecchia serie di film X-Men. Il film vedrà in particolare il ritorno di Robert Downey Jr., non nei panni di Tony StarkIron Man, ma in quelli del malvagio Dottor Destino. Ora che le riprese sono state completate, sono dunque state rivelate altre immagini della produzione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
