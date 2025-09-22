Avengers | Doomsday gli X-Men indosseranno i loro costumi classici fedeli ai fumetti? Un indizio lo conferma

Sembra proprio che anche gli altri X-Men del franchise storico della 20th Century Fox indosseranno costumi molto fedeli ai fumetti Con Avengers: Doomsday, in uscita a dicembre 2026, i Marvel Studios stanno preparando un film che si preannuncia come un evento gigantesco, con decine di eroi e villain pronti a incrociare le loro strade. Tra le notizie che più hanno acceso la curiosità dei fan, c'è quella che riguarda gli X-Men: il team mutante tornerà infatti sul grande schermo indossando finalmente i costumi fedeli ai fumetti, come già accaduto per il Wolverine di Hugh Jackman l'anno scorso in Deadpool & Wolverine. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

