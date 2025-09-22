Avengers | anteprima sulla resurrezione dei personaggi marvel nei leak di doomsday
Il film Avengers: Doomsday, previsto per la distribuzione a dicembre 2026, ha recentemente concluso le riprese. Si tratta di un progetto che segna l’inizio della fase conclusiva del Multiverse Saga dell’Universo Cinematografico Marvel (MCU). La pellicola rappresenta un punto di svolta, poiché integrerà il cast dei film MCU con quello delle vecchie serie degli X-Men. Questa operazione conferma l’intenzione di Marvel di consolidare e ampliare il proprio universo narrativo attraverso collaborazioni tra personaggi storici e nuove icone. anticipazioni sulle immagini trapelate da doomsday. le immagini ufficiali e le anticipazioni dal set. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
