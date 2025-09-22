Avellino-Virtus Entella al via la prevendita | date modalità e prezzi per il match del 27 settembre 2025
L’U.S. Avellino 1912 comunica che partirà martedì 23 settembre, alle ore 15:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Virtus Entella che verrà disputato sabato 27 settembre 2025 alle ore 15:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la quinta giornata del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - virtus
Il nostro Settembre 3° Padova - Frosinone 4° Padova - Virtus Entella 5° Monza - Padova 6° Padova - Avellino - facebook.com Vai su Facebook
PARI TRA VIRTUS ENTELLA E AVELLINO: 1-1; Supercoppa di Serie C, Virtus Entella-Avellino: oggi a Chiavari la seconda sfida del triangolare finale; TRIPLICE FISCHIO | Virtus Entella-Avellino 1-1.
Avellino-Virtus Entella 1-1: GOL E HIGHLIGHTS - 2): Frattali; Bittante, Ely, Chiosa, Pisacane; Arini, Kone (84' Comi), Zito (68' D'Angelo); Sbaffo; Mokulu (53' Castaldo), Trotta . calciomercato.com scrive
Dall'Avellino alla Virtus Entella: il pagellone della finestra estiva di calciomercato - Si è conclusa un'altra finestra estiva di calciomercato. Come scrive tuttob.com