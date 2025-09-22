Avellino stop al traffico in occasione di due processioni in onore di San Pio

Avellinotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia Municipale di Avellino ha disposto limitazioni alla circolazione per martedì 23 settembre 2025, in occasione di due processioni religiose dedicate a San Pio da Pietrelcina. Le misure sono state adottate “per motivi di sicurezza e per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità”. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

