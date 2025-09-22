Tempo di lettura: 3 minuti La vittoria di Carrara ha lasciato in casa Avellino una scia di entusiasmo e fiducia. I lupi hanno centrato un successo pesante, ottenuto su un campo storicamente ostico e reso ancor più complicato dall’inferiorità numerica per l’espulsione di Patrick Enrici. Un episodio che avrebbe potuto compromettere la gara, ma che invece ha esaltato la compattezza del gruppo biancoverde, capace di soffrire, reagire e difendere con orgoglio un risultato che vale tre punti preziosi in classifica e tanta consapevolezza in più per il prosieguo della stagione. Proprio Enrici, al termine della partita, ha voluto condividere le sue sensazioni affidandosi ai social. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino già al lavoro: sabato arriva l’Entella