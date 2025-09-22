Avellino basket capitan Mussini consegna l’abbonamento 1000

La campagna abbonamenti procede spedita e, dopo aver superato quota 900, si punta a raggiungere quota 1.000. L'abbonamento numero 1.000 sarà consegnato dal capitano Federico Mussini. Ricordiamo che le tessere potranno essere sottoscritte ogni giorno fino a venerdì 26 settembre presso il PalaDelMauro, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Se mpre al palasport sarà possibile, negli stessi orari, ritirare la tessera per coloro che sono in possesso del tagliando provvisorio che, ricordiamo, non consentirà l'accesso alle gare.

In questa notizia si parla di: avellino - basket

