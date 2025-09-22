Avellino bambini nel mirino | una videocamera li spiava nella villa comunale
Nella villa comunale di Avellino una madre si siede su una panchina insieme a due conoscenti. Di fronte a loro una coppia di mezza età maneggia una videocamera. Non riprendono il paesaggio né i passanti. L’obiettivo, ambiguo e insistente, è puntato sui bambini: questa è la sua denuncia. L’allarme. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - bambini
Avellino, bambini nel mirino: una videocamera li spiava nella villa comunale.
