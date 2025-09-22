Avellino bambini nel mirino | una videocamera li spiava nella villa comunale

Avellinotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella villa comunale di Avellino una madre si siede su una panchina insieme a due conoscenti. Di fronte a loro una coppia di mezza età maneggia una videocamera. Non riprendono il paesaggio né i passanti. L’obiettivo, ambiguo e insistente, è puntato sui bambini: questa è la sua denuncia. L’allarme. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - bambini

Raccontare il patrimonio della città ai bambini con un libro illustrato: l'iniziativa del Comune di Avellino

Luna Park gratuito per i bambini dell’oratorio di Avellino: la generosità dei Fratelli Canterini

Avellino, giornata dedicata alla sicurezza delle cure: protagonisti bambini e neonati

Avellino, bambini nel mirino: una videocamera li spiava nella villa comunale.

Avellino, agguato in viale Italia: i due autori nel mirino - I proiettili hanno colpito la fiancata sinistra della Volkswagen Polo e la parte posteriore. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Bambini Mirino Videocamera