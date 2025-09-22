Autovelox pronti a colpire sulle Statali lombarde | la mappa dei controlli

Leccotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autunno è ufficialmente scattato, ma i controlli della Polizia Stradale con gli autovelox sulla SS36 e sulle altre Statali lombarde non si interrompono.La finalità delle operazioni è smascherare comportamenti inadeguati e pericolosi al volante come l'eccesso di velocità, e sensibilizzare gli. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: autovelox - pronti

Autovelox sulle Statali pronti a colpire: ecco quando e dove

Autovelox pronti a colpire sulle Statali lombarde: la mappa dei controlli

Autovelox pronti a colpire sulle Statali lombarde: la mappa dei controlli; Autovelox sulle Statali pronti a colpire: ecco quando e dove; SS36 (e non solo): autovelox pronti a colpire chi 'sgarra'.

autovelox pronti colpire stataliAutovelox pronti a colpire sulle Statali lombarde: la mappa dei controlli - La Polizia Stradale ha comunicato le tratte regionali interessate dall'attività di monitoraggio nella settimana compresa tra lunedì 22 settembre 2025 e domenica 28 settembre 2025 ... Riporta leccotoday.it

autovelox pronti colpire stataliArrivano Navigard e SafeDrive, gli autovelox intelligenti che vedono tutte le infrazioni. Ecco come - ROMA – Si annunciano tempi duri per gli amanti della velocità e dei sorpassi azzardati in autostrada, ma anche per chi in città usa il telefonino alla guida o non allaccia le cinture. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Pronti Colpire Statali