autostrada a4 il casello di bergamo chiude per due notti

Il casello di Bergamo dell’autostrada A4 resterà chiuso per due notti per consentire lavori sulla pavimentazione stradale. Le limitazioni saranno in entrata, in entrambe le direzioni, e sono previste nella stessa fascia oraria, dalle 21 alle 5, nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre e anche in quella successiva, tra venerdì 26 e sabato 27. Autostrade per l’Italia consiglia di utilizzare le seguenti stazioni per immettersi in A4: Dalmine per chi viaggia verso Milano, Seriate per chi viaggia verso Brescia. Nella notte tra giovedì e venerdì sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni la stazione di Ponte Oglio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

