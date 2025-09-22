Autostrada A1 | incidente a Monte San Savino Due feriti uno è grave
Incidente stamattina, 22 settembre 2025, nel tratto aretino dell'Autostrada A1, al chilometro 370 in direzione sud, nei pressi di Monte San Savino L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Incidente in A1, auto ribaltata: due feriti, uno è gravissimo; Coda di 5 km in A1 per auto ribaltata: lunedì mattina difficile nel tratto aretino in direzione sud; Ennesimo incidente nel tratto aretino dell'autostrada: 6 km di coda.
Incidente in A1, auto ribaltata: traffico bloccato verso Roma, lunghe code - Sul posto tutti i soccorritori e il personale di Autostrade per l’Italia ... Scrive msn.com
Lunghe code sull'A1 dopo un incidente - MONTE SAN SAVINO: Traffico bloccato nel tratto aretino dell'autostrada Milano- Segnala toscanamedianews.it