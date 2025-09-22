Autorete della Solierese spiana la strada alla Sanmichelese
SOLIERESE 0 SANMICHELESE 2 SOLIERESE: Tosi, Mecorrapaj, Ligabue (85’ Bartolomeo) Marani (89’ Berni), Boschetti, Mandreoli, Pagano (53’ Gianelli), Vaccari (75’ Bozzani), Caselli (15’ D’Ambrosio), Feninno, Dapoto. A disp. Prejmerean, Baroni, Tagliavini. All. Greco SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina (32’ Casta), Alicchi, Vernia (84’ Spezzani), Notari (69’ Peddis), Manzini (89’ Tardini), Fontanini (84’ Teneggi). A disp. Paganelli, Doku, Rafrafi, Gorzanelli. All. Azzurro Arbitro: Trevisani di Ferrara Reti: 55’ aut. Mecorrapaj Note: ammoniti Ashong, Boschetti, Manzini, Alicchi, Mecorrapaj, Costa, Ligabue, D’Ambrosio, Spezzani Un’autorete regala alla Sanmichelese la terza vittoria su tre (sassolesi a -1 dalla vetta anche se con una gara in meno) e lascia l’amaro in bocca alla Solierese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
