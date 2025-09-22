Auto di Cosimo Ferretti data alle fiamme | Sembra di essere tornati indietro di tanti anni

Brindisireport.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ORIA - “Siamo sbalorditi, sembra di essere tornati indietro di tantissimi anni. Non capiamo la natura del gesto. Sin da questa mattina presto sono stato col sindaco Ferretti, ora dobbiamo tutti stargli accanto”. L'assessore oritano Domenico D'Ippolito (deleghe ai Lavori Pubblici e Urbanistica). 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: auto - cosimo

Tina Cipollari e Cosimo Dadorante tra auto di lusso e serate romane dopo Uomini e Donne (VIDEO)

Auto di Cosimo Ferretti data alle fiamme: Sembra di essere tornati indietro di tanti anni; Incendiata l'auto del Sindaco di Oria (BR), Cosimo Ferretti. La solidarietà di : Attacco a tutta la comunità; DATA ALLE FIAMME L’AUTO DEL SINDACO DI ORIA COSIMO FERRETTI.

auto cosimo ferretti dataOria, incendiata l’auto del sindaco Cosimo Ferretti: ipotesi intimidazione - Un incendio è divampato poco dopo le 3:00 della notte scorsa ad Oria, in provincia di Brindisi, ed ha distrutto l’auto del sindaco Cosimo Ferretti. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

auto cosimo ferretti dataAttentato nella notte a Oria, bruciata l'auto del sindaco Cosimo Ferretti: «Vogliono intimidirlo» - Un incendio è divampato poco dopo le 3:00 della notte di lunedì 22 settembre 2025 ad Oria, in provincia di Brindisi, ed ha distrutto l'auto del sindaco Cosimo Ferretti. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Auto Cosimo Ferretti Data