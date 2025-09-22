Auto contromano sull' Autostrada del Sole momenti di panico tra Frosinone e Ceprano
Attimi di panico nei giorni scorsi, quando un automobilista ha percorso in controsenso la carreggiata sud dell’autostrada A1 nel tratto tra Frosinone e Ceprano, tratto cruciale con grossi volumi di traffico. L'uomo, dopo esser entrato dal casello di Ceprano, ha imboccato l'autostrada contromano e solo grazie all’intervento degli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone si è scongiurata. 🔗 Leggi su Feedpress.me
