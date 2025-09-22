Autista del bus insultato e preso a pugni in via Vinciprova | l' ira della Uiltrasporti

Ennesimo grave episodio di violenza ai danni del personale del trasporto: un autista di Busitalia, stamattina, è stato aggredito al capolinea di Vinciprova, a Salerno. Pare che il dipendente sia stato prima insultato e poi colpito con un pugno da un passeggero. Soccorso da un’ambulanza, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: autista - insultato

Inseguito, insultato e picchiato da un tassista, la notte da incubo di un autista Uber a Milano: «Sono vivo solo perché potevo essere suo padre»

Pretendeva di scendere dal bus in una zona priva di fermate autorizzate: ha prima insultato e poi ha ripetutamente colpito l’autista alla testa e sulla schiena - facebook.com Vai su Facebook

BRUTTO EPISODIO sul bus Eav Meta/Massa dove una giovane - e incolpevole - autista si è trovata a fare i conti con uno che pretendeva di viaggiare con un biglietto non regolare. L'autista ha mantenuto benissimo la calma ma ciò non le ha impedito di ricever - X Vai su X

Autista del bus insultato e preso a pugni in via Vinciprova: l'ira della Uiltrasporti; Autista di un autobus insultato, spintonato e preso per il collo da un passeggero: Aumentare i controlli; Follia sul bus Gtt, autista insulta una donna e ne minaccia un'altra | Video.

Catania, autista di un bus urbano preso a schiaffi e pugni - I poliziotti della squadra volanti della questura di Catania hanno trovato il bus di linea sulla tratta Piazza Borsellino- Scrive livesicilia.it

Prende a pugni l'autista del bus, poi gli sputa e gli strappa la divisa - La folle aggressione è avvenuta durante il servizio di linea ad Angri, in provincia di Salerno. Secondo today.it