Aumento prezzo libri di testo AIE | precisazione sul dato Istat siamo all’1,7%

Giorno 16 settembre abbiamo pubblicato un articolo che riprendeva alcuni dati divulgati dal Codacons relativamente all'aumento dei prezzi in riferimento ai dati Istat. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: aumento - prezzo

Aumento prezzo playstation 5 segna la fine degli sconti sulle console

Prezzo oro on aumento, Spot a 3.289,95 dollari

Aumento del prezzo di Nintendo Switch: scopri chi ne sarà colpito

Microsoft annuncia un nuovo aumento di prezzo per Xbox Series X e S negli Stati Uniti. Rincari fino a 70$. https://gametimers.it/xbox-series-x-e-s-nuovi-aumenti-di-prezzo-negli-stati-uniti-da-ottobre/ #Xbox #SeriesX #Microsoft - facebook.com Vai su Facebook

Niente aumento di prezzo per gli iPhone 17, ad eccezione del modello Pro: tutti i dettagli da un nuovo report - X Vai su X

Aumento prezzo libri di testo, AIE: “precisazione sul dato Istat, siamo all’1,7%”; Caro libri scolastici, prezzi in aumento nel 2025: cresce la spesa delle famiglie. I dati; Si torna a parlare della spesa per i libri scolastici: È necessario un intervento pubblico.

Aumento costo libri di testo/ Prezzi in rialzo: qual è la causa? - L'aumento dei libri di testo è un dato di fatto, e le soluzioni odierne per risparmiare sono sempre meno. Lo riporta ilsussidiario.net

Dati Aie, aumento prezzi libri di testo in linea con inflazione - La spesa per libri scolastici nel 2025 è pari, per le scuole statali secondarie di primo grado, a un media di 190 euro l'anno. ansa.it scrive