Aumenta il prezzo dei libri di scuola | si potrebbe investire in istruzione anziché in armi

A ogni nuovo anno scolastico la sua – vecchia – croce. I costi da affrontare per permettere a un figlio o a una figlia di andare a scuola e assolvere all’ obbligo scolastico continua a dare il mal di testa. Perché l’aumento dei prezzi non conosce sosta. A differenza dei salari. Fermi. Al palo. Impaludati. Prendiamo le penne, le matite, gli evidenziatori: +6,9% in un solo anno, addirittura +24,2% dal 2021. I quaderni? +1,5% sull’anno scorso, in linea con l’inflazione generale, ma ben +20,3% in quattro anni. La spesa più pesante rimane però quella per i libri di testo. Dal 2005 a oggi, cioè negli ultimi 20 anni, per i libri scolastici siamo a un +25%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Aumenta il prezzo dei libri di scuola: si potrebbe investire in istruzione anziché in armi

In questa notizia si parla di: aumenta - prezzo

IL CARRELLO DELLA SPESA – Caffè amaro, salirà la produzione per ora aumenta solo il prezzo

NOW aumenta il prezzo del Pass Sport: da settembre +5€ al mese, ma c’è un modo per evitarlo

Latte ai massimi storici, aumenta anche il prezzo del Parmigiano Reggiano: i motivi

Xbox aumenta ancora di prezzo: Series X fino a 800 dollari, superata PS5 Pro! http://dlvr.it/TN9zjS #Xbox #SeriesX #PS5Pro #Videogiochi #ConsoleGaming - X Vai su X

In Fisica, secondo il princio di Bernoulli, quando la velocità del fluido aumenta, la sua pressione diminuisce. A Bologna, quando il prezzo del biglietto aumenta, le corse dei bus diminuiscono. Forse Tper Spa dovrebbe rimuovere i cartelli con gli orari, non azze - facebook.com Vai su Facebook

Aumento prezzo libri di testo, AIE: “precisazione sul dato Istat, siamo all’1,7%”; Aumenta il prezzo dei libri di scuola: si potrebbe investire in istruzione anziché in armi; Caro libri scolastici, prezzi in aumento nel 2025: cresce la spesa delle famiglie. I dati.

Scuola, stangata libri: prezzi aumentati del 15%. I presidi: “Servono più buoni” - Le scuole rivedano al rialzo i tetti di spesa per i libri ma le Regioni aumentino i buoni per le famiglie meno abbienti e innalzino l’Isee minimo. Lo riporta blitzquotidiano.it

Caro scuola per libri e zaini: «Aumento prezzi del 10%». E il digitale non decolla - A fornire i contorni dell’ennesima stangata è il Codacons, con il referente Dario Durso che lancia il preoccupante allarme. quotidianodipuglia.it scrive