Auguri a Maria Troncone, che conquista la laurea in Biologia a Benevento.

Benevento – Il 19 settembre, presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi del Sannio, l'avellinese Maria Troncone ha discusso la tesi in Biochimica conseguendo la laurea in Biologia. La seduta di laurea si è svolta nell'ateneo sannita, alla presenza della commissione.